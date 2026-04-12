Sturm Graz gegen Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Sturm ist nach drei Runden der Meistergruppe als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Das Lachen von der Ligaspitze ist die Belohnung. „Wir haben uns in eine sehr positive Position gebracht, haben auch eine stabile Leistungskurve und die Entwicklung geht auch wieder Richtung Heimmacht“, sagte Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch. Im Vergleich zum 2:0 bei Rapid, das einen „Extra-Push“ gegeben habe, erwarte sein Team ein „komplett anderes“ Spiel. „Wir werden mehr Ballbesitzphasen haben als in den letzten Spielen, müssen da gute Optionen mit dem Ball finden, aber auf eine gute Restverteidigung achten, denn Hartberg lauert auf Konter“, erläuterte der 34-Jährige an seinem Geburtstag.