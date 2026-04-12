Schwerer Unfall auf der Wolfgangseestraße

Im Bereich Nesselgraben kam es am Samstagvormittag auf der B158 zu einem schweren Unfall. Zwei Autos sind dort aus noch unbekannter Ursache kollidiert. Durch Zufall waren viele Einsatzkräfte in der Nähe.
Zum Zeitpunkt der Alarmierung befanden sich mehrere Kameraden zu Schulungszwecken im Feuerwehrhaus. Daher konnten umgehend das Mannschaftstransportfahrzeug, das Rüstlöschfahrzeug sowie das Tanklöschfahrzeug ausrücken, so die Freiwillige Feuerwehr Hof.
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um die Erstversorgung der Patienten bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.
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