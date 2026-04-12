Auf einem Reifen auf der Autobahn unterwegs

Zwei der Lenker führten zudem während der Fahrt sogenannte „Wheelies“ durch. Dabei reißen sie den Vorderreifen nach oben und fahren nur mehr auf dem Hinterreifen. Zwei der Motorradfahrer, ein 27 und ein 28-jähriger Oberösterreicher wurden laut Polizei angehalten und kontrolliert. Ein 23-jähriger Oberösterreicher entzog sich zunächst der Kontrolle, wurde aber ausgeforscht. Gegen alle drei Lenker werden Anzeigen wegen mehrerer Verkehrsübertretungen erstattet.

Riskant unterwegs war auch ein Autofahrer am späten Abend im Salzburger Stadtgebiet. Ein Alkotest bei dem 27-jährigen Syrer verlief negativ, jedoch reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC und Kokain. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem stellte sich heraus, dass bei dem 27-Jährigen keine gültige Lenkberechtigung vorliegt. Anzeige wird erstattet.