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„Wheelies“

Auf einem Reifen auf der Autobahn unterwegs

Salzburg
12.04.2026 16:30
Kunststücke führten zwei Motorradfahrer durch (Symbolbild).
Kunststücke führten zwei Motorradfahrer durch (Symbolbild).(Bild: Arda Savasciogullar stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Kunststücke mit dem Motorrad, und das mitten auf der Autobahn: Massiv zu schnell waren am Samstagabend gegen 18 Uhr drei Motorradfahrer auf der A1 in Richtung Wien unterwegs. 

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Zwei der Lenker führten zudem während der Fahrt sogenannte „Wheelies“ durch. Dabei reißen sie den Vorderreifen nach oben und fahren nur mehr auf dem Hinterreifen. Zwei der Motorradfahrer, ein 27 und ein 28-jähriger Oberösterreicher wurden laut Polizei angehalten und kontrolliert. Ein 23-jähriger Oberösterreicher entzog sich zunächst der Kontrolle, wurde aber ausgeforscht. Gegen alle drei Lenker werden Anzeigen wegen mehrerer Verkehrsübertretungen erstattet.

Riskant unterwegs war auch ein Autofahrer am späten Abend im Salzburger Stadtgebiet. Ein Alkotest bei dem 27-jährigen Syrer verlief negativ, jedoch reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC und Kokain. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem stellte sich heraus, dass bei dem 27-Jährigen keine gültige Lenkberechtigung vorliegt. Anzeige wird erstattet.

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Dreist war auch ein Unfallenker in Straßwalchen am frühen Sonntagmorgen. Eine 34-jährige Flachgauerin fuhr mit dem E-Scooter in Richtung Irrsdorf und wurde von einem bislang unbekannten Auto seitlich gestreift und stürzte. Der Unfalllenker flüchtete einfach. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest ergab bei der Frau einen Wert von 1,70 Promille.

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