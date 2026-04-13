So wird der Garten zum Wohlfühlplatz für Tierchen

Vorsicht auch außerhalb des Gartens

Nicht nur im eigenen Garten kann man jetzt einiges richtig oder falsch machen. Auf der Straße heißt es Augen offen halten – nach Kröten, die in dieser Jahreszeit zu ihren Laichplätzen wandern. Vielerorts weisen Hinweisschilder darauf hin. Im Wald tummeln sich jetzt viele Jungtiere. Experten appellieren daher eindringlich, Hunde an die Leine zu nehmen. Die Haare des Hundes wiederum können für Vögel nützlich sein. Diese bauen sich damit kuschelige Nester. Voraussetzung ist, dass der Hund nicht mit chemischen Zeckenmitteln behandelt worden ist.