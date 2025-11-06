„Ich bremse auch für Murmeltiere“ zeigt Wirkung

Für Martina Gebert, die wohl engagierteste und bekannteste Murmeltierschützerin des Landes, bedeutet das: Saisonende. Seit der Eröffnung der Bergstraße im Mai war sie täglich auf rund 2300 Metern Höhe unterwegs. „Da oben kenne ich jedes Murmeltier persönlich“, sagt Martina und lächelt: „Und wenn eines fehlt, dann spüre ich’s sofort. Das sind für mich keine anonymen Tiere, das sind kleine Persönlichkeiten mit Charakter und jedes einzelne ist wichtig für die Familie im Bau.“