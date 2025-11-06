Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Aktion

„Ich bremse auch für Murmeltiere“ zeigt Wirkung

Bergkrone
06.11.2025 07:00
(Bild: Wallner Hannes)

Die Motoren verstummen, der Nationalpark Hohe Tauern rund um den Großglockner atmet auf. Die „Krone“-Kampagne „Ich bremse auch für Murmeltiere“ hat heuer für viel Gesprächsstoff und Bewusstsein gesorgt.

0 Kommentare

Es ist still geworden rund um den Großglockner. Dort, wo im Sommer noch hunderte Sportwagen und Motorräder Richtung Kaiser-Franz-Josefs-Höhe röhrten, hört man jetzt nur mehr das Pfeifen des eiskalten Windes.

Längst haben sich auch die Murmeltiere wieder in ihre Baue zurückgezogen und die Mitarbeiter der Großglockner Hochalpenstraßen AG (Grohag) sind emsig dabei, die spektakulärste und bekannteste Panoramastraße Österreichs winterfest zu machen. Schilder werden abgebaut, Geländer gesichert, Gebäude verriegelt, denn bald türmen sich hier wieder meterhohe Schneewände.

Für Martina Gebert, die wohl engagierteste und bekannteste Murmeltierschützerin des Landes, bedeutet das: Saisonende. Seit der Eröffnung der Bergstraße im Mai war sie täglich auf rund 2300 Metern Höhe unterwegs. „Da oben kenne ich jedes Murmeltier persönlich“, sagt Martina und lächelt: „Und wenn eines fehlt, dann spüre ich’s sofort. Das sind für mich keine anonymen Tiere, das sind kleine Persönlichkeiten mit Charakter und jedes einzelne ist wichtig für die Familie im Bau.“

Wohlgenährt bereit für den Winterschlaf. Die Murmeltiere haben sich längst in ihre Winterbaue ...
Wohlgenährt bereit für den Winterschlaf. Die Murmeltiere haben sich längst in ihre Winterbaue zurückgezogen.(Bild: Wallner Hannes)

Nach einem intensiven Sommer ist es für Martina Zeit, Bilanz zu ziehen – und diese fällt großteils positiv aus. „Die Krone-Kampagne ,Ich bremse auch für Murmeltiere’ hat viele wachgerüttelt“, sagt Martina. „Endlich wird über Raserei und Lärm im Hochgebirge gesprochen – und über Rücksichtnahme.“

Tatsächlich hat die Aktion von „Krone“-Tierecke mit Maggie Entenfellner sowie Diana Zwickl und „Bergkrone“ heuer ein starkes Zeichen gesetzt.

Wunderschön herbstlich präsentiert sich aktuell die Landschaft rund um den Großglockner.
Wunderschön herbstlich präsentiert sich aktuell die Landschaft rund um den Großglockner.(Bild: Wallner Hannes)
Und auf der Glocknerstraße ist Ruhe eingekehrt – Wintersperre!
Und auf der Glocknerstraße ist Ruhe eingekehrt – Wintersperre!(Bild: Wallner Hannes)

Unzählige Autofahrer, Motorradfahrer und Berg- und Naturliebhaber bekannten Farbe – mit dem kleinen, aber aussagekräftigen „Krone“-Pickerl „Ich bremse auch für Murmeltiere“, das mittlerweile auf vielen Fahrzeugen in ganz Österreich und darüber hinaus klebt.

Selbst auf den Fahrzeugen der Grohag – und auf „Ander“, der legendären, blauen Schneefräse der Hochalpenstraße – prangt das Symbol der Achtsamkeit. Ein deutscher Porsche-Club appellierte außerdem an seine Mitglieder, im Hochgebirge den Fuß vom Gas zu nehmen, um das Image der Sportwagenfahrer nicht weiter zu schädigen. Genießen statt rasen eben.

Martina Gebert ist Östererichs bekannteste Murmeltierschützerin.
Martina Gebert ist Östererichs bekannteste Murmeltierschützerin.(Bild: Wallner Hannes)

Ein Denkmal mit Verantwortung
Unterstützung kam auch von der Großglockner Hochalpenstraße: Alleinvorstand Johannes Hörl ließ zusätzliche Murmeltier-Warntafeln aufstellen und einen Info-Folder mit „Krone“-Aufkleber an Besucher verteilen. „Diese Kampagne passt zu unserem Verständnis von nachhaltigem Tourismus“, betont Hörl. Die Großglocknerstraße feierte nämlich heuer nicht nur ihr 90-jähriges Jubiläum, sondern gilt seit zehn Jahren auch als größtes Denkmal der Republik Österreich – und als hochsensibler Lebensraum für die Natur und deren Wildtiere.

Auch der Nationalpark Hohe Tauern stand hinter der Aktion. Doch nicht alle zogen mit. Einige Einheimische, die selbst von den „Murmeltier-Selfies“ der Touristen profitieren, hielten sich zurück. „Schade“, meint Martina. „Gerade sie könnten mithelfen, das Bewusstsein für Achtsamkeit weiterzutragen.“

Sogar auf „Ander“, einer der legendären blauen Schneefräsen der Großglockner Hochalpenstraße ...
Sogar auf „Ander“, einer der legendären blauen Schneefräsen der Großglockner Hochalpenstraße finden sich die „Krone“-Pickerl.(Bild: Wallner Hannes)
Die Aktion „Ich bremse auch für Murmeltiere“ ist ein sichtbares Zeichen für mehr Achtsamkeit und ...
Die Aktion „Ich bremse auch für Murmeltiere“ ist ein sichtbares Zeichen für mehr Achtsamkeit und Rücksichtnahme in den Bergen.(Bild: Wallner Hannes)
Österreichweit auf vielen Autos kleben die Murmel-Pickerln.
Österreichweit auf vielen Autos kleben die Murmel-Pickerln.(Bild: Wallner Hannes)
Und auch auf einigen Autos der GROHAG.
Und auch auf einigen Autos der GROHAG.(Bild: Wallner Hannes)

Trotz aller Erfolge gab es aber auch heuer wieder traurige Verluste: Sechs Murmeltiere wurden allein im neuralgischen Straßenabschnitt zwischen dem Glocknerhaus und der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe überfahren.

Martina Gebert nimmt das persönlich – und bleibt trotzdem optimistisch. Die ehrenamtliche Tierschützerin, die von der „Krone“ bereits mit dem Herzensmensch-Award ausgezeichnet wurde, sagt zum Abschied: „Nächstes Jahr komme ich wieder. Gemeinsam mit der ,Krone’ werden wir weiter für Rücksicht, Achtsamkeit und das Leben im Hochgebirge kämpfen.“

Lesen Sie auch:
Die Murmeltiere nehmen mit der „Kronen Zeitung“ Haltung ein –für ein respektvolles Miteinander ...
„Krone“-Aktion
Mehr Rücksicht: „Ich bremse auch für Murmeltiere!“
29.06.2025
„Krone“-Aktion
„Ich bremse auch für Murmeltiere“ nimmt Fahrt auf
21.07.2025
Interview
„Murmeltiere brauchen keine Wurstsemmel!“
06.11.2025

Und während die Sonne über den mächtigen Dreitausendern und Gletschern des Nationalparks Hohe Tauern untergeht, ist klar: Die „Krone“-Kampagne hat mehr bewegt als nur die Gemüter – sie hat das Bewusstsein verändert.

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

An elf Stationen können die Wanderer ihr Wissen rund um Mars, Saturn &amp; Co erweitern.
Wanderbare Steiermark
Schritt für Schritt durch unser Sonnensystem
Die Minisiedlung Farst liegt in steilen Wiesen oberhalb der Engelswand.
Nix wie los
Spektakulärer Adlerhorst
hoch über dem Ötztal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
127.474 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
98.050 mal gelesen
Innenpolitik
„Hütte soll ruhig brennen“: In der SPÖ lodert es
76.215 mal gelesen
In der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße in der Wiener Innenstadt rauchen die Köpfe. Die Partei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf