Für wenige Euro brutal die Kirchentür aufgebrochen

Auf Friedhofdiebstähle, die doch relativ „oft“ passieren, hat man sich ja schon eingestellt und vermeidet, wertvolle Vasen oder andere Grabutensilien zu verwenden oder diese zumindest gut zu befestigen. In Wultendorf bei Staatz im Bezirk Mistelbach (NÖ) nützt nicht mal ein stabiles Kirchentor: Unbekannte brachen in die heiligen Gemäuer ein.