Für wenige Euro brutal die Kirchentür aufgebrochen

Auf Friedhofdiebstähle, die doch relativ „oft“ passieren, hat man sich ja schon eingestellt und vermeidet, wertvolle Vasen oder andere Grabutensilien zu verwenden oder diese zumindest gut zu befestigen. In Wultendorf bei Staatz im Bezirk Mistelbach (NÖ) nützt nicht mal ein stabiles Kirchentor: Unbekannte brachen in die heiligen Gemäuer ein.
Es scheint sich um eine Kurzschlusshandlung nicht sehr professioneller Einbrecher zu handeln: Denn mit brutaler Gewalt dürften sie keine Probleme gehabt haben, in die heiligen Gemäuer einzudringen – und das Kirchentor hat ein sehr stabiles Schloss.
Ho-Ruck-Aktion mit wenigen Euro Beute
Eventuell wertvolle kirchliche Delikte mitnehmen – das war nicht im Sinn der Einbrecher in Wultendorf bei Staatz im Bezirk Mistelbach: Denn kaum war das mächtige Tor geknackt, widmeten sie sich mit Werkzeug einem Opferstock, in dem sich dann aber nur einige Euro befanden.
Weiter ging es in die Sakristei, wo eine Lade nicht weniger brutal geknackt wurde – ein minimaler Geldbetrag war drin. War es Frust? Jedenfalls verließen die Einbrecher das Gotteshaus mit einer Handvoll Euro so schnell, wie sie eingedrungen waren.
Hinweise an die Polizei in Staatz, Tel. 59133 3275-100.
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