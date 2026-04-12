Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitten auf der Straße

Alkolenker parkte auf Autobahn und schlief ein

Oberösterreich
12.04.2026 13:00
Der dominikanische Autolenker war schwer betrunken auf der Fahrbahn eingeschlafen. (Symbolbild)
Der dominikanische Autolenker war schwer betrunken auf der Fahrbahn eingeschlafen. (Symbolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das hätte auch tödlich enden können! Ein 42-jähriger Dominikaner aus Wels schlief seinen Rausch aus – mitten am rechten Fahrbahnstreifen der A1 Westautobahn, wo er seinen Wagen abgestellt hatte. Polizisten, die bereits zuvor wegen seines Fahrstils alarmiert worden waren, sicherten die Stelle und zeigten den Wahnsinnslenker an.

0 Kommentare

Dass man unter Alkoholeinfluss keine guten Entscheidungen trifft, ist keine Neuigkeit – ganz besonders, wenn man sich in berauschtem Zustand auch noch hinter das Steuer setzt. Was ein 42-jähriger Welser aus der Dominikanischen Republik am späten Samstagabend machte, sprengt aber alle Vorstellungen.

Schlummerte friedlich auf Fahrstreifen
Schon gegen 22 Uhr ging in der Landesleitzentrale ein Notruf wegen des 42-Jährigen ein, weil er die Fahrspur auf der Westautobahn nicht halten könne. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Haid mussten nicht lange suchen: Der 42-Jährige schlummerte friedlich in seinem geparkten Auto – aber nicht etwa auf einem Parkplatz oder am Pannenstreifen, sondern auf der rechten Fahrspur der Westautobahn.

Lesen Sie auch:
Der 18-Jährige wurde von der Polizei aufgehalten (Symbolbild)
Probeführerschein weg
18-Jähriger mit 131 km/h in 70er-Zone erwischt
12.04.2026

2,16 Promille im Blut
Die Stelle im Gemeindegebiet Pucking auf der Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg wurde von der Polizei abgesichert. Das Fahrzeug wurde auf den Pannenstreifen geschoben und von der Asfinag zum nächsten Rastplatz gebracht, um weitere Gefahrensituationen zu vermeiden. Ein durchgeführter Alkotest bei dem Welser ergab stolze 2,16 Promille positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
12.04.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
164.635 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
113.266 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
113.106 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2537 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen
1516 mal kommentiert
Orbán kämpft aktuell um sein politisches Überleben.
Außenpolitik
Angst vor Betrug: Orbán will „Volk respektieren“
1492 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Mitten auf der Straße
Alkolenker parkte auf Autobahn und schlief ein
Krone Plus Logo
Besondere Tennis-Fans
Zwillinge erkennen Lilli Tagger und Co. blind
Krone Plus Logo
Teile immer teurer
So umgeht man steigende Kosten für Handys und Co.
Probeführerschein weg
18-Jähriger mit 131 km/h in 70er-Zone erwischt
Krone Plus Logo
Tschernobyl-Explosion
„Der Onkel stand mit dem Geigererzähler im Garten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf