Alkolenker parkte auf Autobahn und schlief ein

Schlummerte friedlich auf Fahrstreifen

Schon gegen 22 Uhr ging in der Landesleitzentrale ein Notruf wegen des 42-Jährigen ein, weil er die Fahrspur auf der Westautobahn nicht halten könne. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Haid mussten nicht lange suchen: Der 42-Jährige schlummerte friedlich in seinem geparkten Auto – aber nicht etwa auf einem Parkplatz oder am Pannenstreifen, sondern auf der rechten Fahrspur der Westautobahn.