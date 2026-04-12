18-Jähriger mit 131 km/h in 70er-Zone erwischt

Ein Auto stach am Samstagabend Welser Polizisten ins Auge, weil er auf der linken Spur auffällig stark beschleunigte. Bei der Nachfahrt wurde er mit 131 km/h gemessen – in der 70er-Zone. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer war.