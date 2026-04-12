18-Jähriger mit 131 km/h in 70er-Zone erwischt

Ein Auto stach am Samstagabend Welser Polizisten ins Auge, weil er auf der linken Spur auffällig stark beschleunigte. Bei der Nachfahrt wurde er mit 131 km/h gemessen – in der 70er-Zone. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer war.
Eine Welser Zivilstreife bemerkte am Samstag gegen 21:15 Uhr ein Auto entlang der Innviertler Bundesstraße, da dieses auf dem linken Fahrstreifen auffallend stark beschleunigte. Die Nachfahrt wurde aufgenommen, wobei die Beamten eine Geschwindigkeit von 131 km/h feststellten – bei erlaubten 70 km/h.
18-Jähriger angezeigt
Der Lenker wurde angehalten. Es handelte sich um einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Wels. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde er natürlich angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.