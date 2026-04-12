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Großeinsatz im Mölltal

Von Feuer aus Schlaf gerissen: Wohnhaus in Flammen

Kärnten
12.04.2026 08:55
Das Wohnhaus ging in Flammen auf.
Das Wohnhaus ging in Flammen auf.(Bild: FF Lainach)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Böses Erwachen für einen jungen Tiroler in Stall im Mölltal – und das wortwörtlich: Während er schläft gerät sein kürzlich erst gekauftes Haus in Brand. Der 27-Jährige kann sich in Sicherheit bringen. Dessen neues Eigenheim wird jedoch völlig zerstört.

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Es sollten ruhige Stunden in seinem neuen Zuhause werden - doch es endete in einer Katastrophe: Nach ersten Informationen der Polizei hatte sich der Neo-Hausbesitzer am Abend den Holzofen angeheizt und sich anschließend schlafen gelegt. In den frühen Morgenstunden wurde der 27-jährige Tiroler schließlich durch eine starke Rauchentwicklung aus dem Schlaf gerissen.

Die Löscharbeiten dauerten bis Sonntagvormittag an.
Die Löscharbeiten dauerten bis Sonntagvormittag an.(Bild: FF Lainach)
Fünf Feuerwehren kämpften gegen den Brand und dessen Ausbreitung an.
Fünf Feuerwehren kämpften gegen den Brand und dessen Ausbreitung an.(Bild: FF Lainach)
Brandermittler nehmen das Feuer unter die Lupe.
Brandermittler nehmen das Feuer unter die Lupe.(Bild: FF Lainach)

Geistesgegenwärtig setzte er sofort den Notruf ab und verließ das Gebäude. Schon bei der Anfahrt waren dichte Rauchschwaden weithin über dem Tal sichtbar. Die oberste Priorität der Florianis – es rückten die Freiwilligen Feuerwehren Lainach, Rangersdorf, Stall, Tresdorf und Flattach aus: Das Flammenmeer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude und Objekte verhindern.

Die Löscharbeiten gestalteten sich intensiv und dauerten bis in die Morgenstunden an. Laut offiziellen Angaben der Einsatzkräfte wurden glücklicherweise keine Personen verletzt – für den jungen Hausbesitzer bleibt es jedoch ein Schockmoment mit schwerwiegenden Folgen. Denn der Sachschaden ist enorm - das Gebäude wurde durch das Feuer und die Rauchentwicklung schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Brandexperten ermitteln
Die Nachlöscharbeiten sowie die Suche nach Glutnestern hielten die Feuerwehrmänner bis Sonntagvormittag auf Trab. Nach dem offiziellen „Brand aus“ werden schließlich Brandermittler vor Ort ihre Arbeit aufnehmen, um die genaue Ursache für das verheerende Feuer festzustellen. Die akteullen Hinweise führen allerdings zum Holzofen.

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