Von Feuer aus Schlaf gerissen: Wohnhaus in Flammen

Es sollten ruhige Stunden in seinem neuen Zuhause werden - doch es endete in einer Katastrophe: Nach ersten Informationen der Polizei hatte sich der Neo-Hausbesitzer am Abend den Holzofen angeheizt und sich anschließend schlafen gelegt. In den frühen Morgenstunden wurde der 27-jährige Tiroler schließlich durch eine starke Rauchentwicklung aus dem Schlaf gerissen.