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„Noch nie gesehen“

Zwei Bälle im Spiel: Unglaublicher Elfer in Linz!

Bundesliga
11.04.2026 21:03
Schiedsrichter Arnes Talic zeigte auf den Punkt.
Schiedsrichter Arnes Talic zeigte auf den Punkt.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein kurioser Elfmeter bei der Bundesligapartie zwischen Blau-Weiß Linz und WSG Tirol: Weil Gästespieler Benjamin Böckle nach einem Einwurf einen Ball absichtlich in den Strafraum spielte und damit plötzlich zwei Bälle im Spiel waren, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt.

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„Das habe ich so noch nie gesehen“, sagte ÖFB-Legende und TV-Experte Andreas Herzog in der Halbzeitpause bei Sky.

HIER können Sie sich die kuriose Szene anschauen!

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(Bild: Kronen Zeitung)

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Der Unparteiische Arnes Talic entschied nach On-Field-Review auf Elfmeter, weil es sich bei Böckles Aktion laut Regelwerk um eine Unsportlichkeit handelt, die mit Strafstoß sanktioniert wird.

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