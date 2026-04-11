Zwei Bälle im Spiel: Unglaublicher Elfer in Linz!

Was für ein kurioser Elfmeter bei der Bundesligapartie zwischen Blau-Weiß Linz und WSG Tirol: Weil Gästespieler Benjamin Böckle nach einem Einwurf einen Ball absichtlich in den Strafraum spielte und damit plötzlich zwei Bälle im Spiel waren, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt.