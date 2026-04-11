Zwei Bälle im Spiel: Unglaublicher Elfer in Linz!

Was für ein kurioser Elfmeter bei der Bundesligapartie zwischen Blau-Weiß Linz und WSG Tirol: Weil Gästespieler Benjamin Böckle nach einem Einwurf einen Ball absichtlich in den Strafraum spielte und damit plötzlich zwei Bälle im Spiel waren, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt.
„Das habe ich so noch nie gesehen“, sagte ÖFB-Legende und TV-Experte Andreas Herzog in der Halbzeitpause bei Sky.
Der Unparteiische Arnes Talic entschied nach On-Field-Review auf Elfmeter, weil es sich bei Böckles Aktion laut Regelwerk um eine Unsportlichkeit handelt, die mit Strafstoß sanktioniert wird.
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