Heftige Umfrage-Klatsche für deutschen Kanzler

Vor allem im Osten Deutschlands schlechte Werte für Merz

Besonders schlecht kommt die Politik des CDU-Chefs im Osten an: Dort sind nur zwölf Prozent mit seiner Arbeit einverstanden, 80 Prozent sind unzufrieden. „Es ist unwahrscheinlich, dass es dem Kanzler und der Koalition gelingt, diesen Trend grundsätzlich zu drehen“, sagte Insa-Chef Hermann Binkert der „Bild am Sonntag“.