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AfD stärkste Kraft

Heftige Umfrage-Klatsche für deutschen Kanzler

Außenpolitik
11.04.2026 18:00
Umfrage: 70 Prozent der Deutschen sind mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unzufrieden.
Umfrage: 70 Prozent der Deutschen sind mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unzufrieden.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
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Von krone.at

Friedrich Merz und seine Bundesregierung befinden sich im Sinkflug. Laut aktueller Umfrage sind 70 Prozent der Wahlberechtigten mit der Arbeit des deutschen Kanzlers unzufrieden, so viele wie noch nie. Unzufrieden mit der schwarz-roten Koalition sind 73 Prozent der Befragten, zufrieden nur 20 Prozent. 

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Schwarz-Rot bekommt auch bei den eigenen Anhängern schlechte Noten. 69 Prozent der SPD-Wähler und 56 Prozent der Unions-Anhänger sind nach der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für „Bild am Sonntag“ mit der Arbeit der Koalition unzufrieden.

Und nur 28 Prozent der SPD-Wähler und 49 Prozent der CDU/CSU-Anhänger sind mit Kanzler Merz zufrieden.

Vor allem im Osten Deutschlands schlechte Werte für Merz
Besonders schlecht kommt die Politik des CDU-Chefs im Osten an: Dort sind nur zwölf Prozent mit seiner Arbeit einverstanden, 80 Prozent sind unzufrieden. „Es ist unwahrscheinlich, dass es dem Kanzler und der Koalition gelingt, diesen Trend grundsätzlich zu drehen“, sagte Insa-Chef Hermann Binkert der „Bild am Sonntag“.

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Bei der Sonntagsfrage nach einer Bundestagswahl war die AfD im Vergleich zur Vorwoche mit unverändert 26 Prozent stärkste Kraft. CDU/CSU verharrten bei 25 Prozent. Um je einen Punkt zulegen konnten SPD auf 14 Prozent und Grüne auf 13 Prozent. Die Linke gab einen Punkt auf zehn Prozent nach.

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