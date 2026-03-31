Merz: „Folgen für die Wirtschaft wie bei Corona!“

Politischen Zuspruch für die Vorhaben gibt es nicht zuletzt auch bereits von der Landesebene. „Die Welt-Nachrichten sind beherrscht von Kriegen und Teuerung. Davon kann sich Österreich natürlich nicht abkapseln. Aber es ist unsere Verantwortung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die Versorgung sicher zu halten und das Leben wieder leichter zu machen. Dabei kämpfe ich für jede Entlastung. Die angekündigte Senkung der Stromtarife durch Versorger wie Verbund und EVN kommt und hält. Dafür haben wir uns eingesetzt und davon erwarte ich mir eine deutliche Entlastung!“, meint etwa Niederösterreichs ÖVP-Landesvize Stephan Pernkopf, der Stocker diese Woche bereits besuchte.