99ers geben Gas: „Färben wir Pustertal orange“

In der ersten Final-Serie seit Bestehen des Vereins wollen die Graz99ers nichts unversucht lassen. Nun hofft man auf Fan-Unterstützung in der Höhle der „Wölfe“ und zeitgleich auf gute Stimmung im „Bunker“ auch bei den Auswärtsspielen.
Am Mittwoch (19.45 Uhr) ist es endlich so weit: Die Graz99ers starten mit einem Heimspiel in die Final-Serie um den Liga-Titel gegen den HC Pustertal. Das Match ist – wie jenes am 19. April (16.30) – längst ausverkauft, nun gibt der Klub auch für das erste Auswärtsspiel am 17. April ordentlich Gas.
Unter dem Motto „Färben wir Pustertal orange“ organisieren die 99ers eine Auswärtsfahrt in die rund 350 Kilometer entfernte Heimstätte des Südtiroler Gegners. Um 11.30 Uhr ist Abfahrt im „Bunker“, für 62 Euro gibt‘s die Fahrt samt Eintrittskarte.
„Bunker“ soll auch bei Auswärtsspielen brennen
Aber auch für alle Daheimgebliebenen haben sich die Grazer für die erste Final-Serie seit Bestehen des Vereins etwas Besonderes einfallen lassen. So wird es für beiden Auswärtsspiele am 17. und 22. April ein Public Viewing im Merkur Eisstadion geben, wie der Klub am Samstag bekanntgab.
Bei kostenlosem Eintritt gehen die Hallen-Tore jeweils eine Stunde vor dem geplanten Spielbeginn um 19.45 Uhr auf. Gastronomie und Fanshop werden ebenfalls geöffnet sein.
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