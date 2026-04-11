99ers geben Gas: „Färben wir Pustertal orange“

„Bunker“ soll auch bei Auswärtsspielen brennen

Aber auch für alle Daheimgebliebenen haben sich die Grazer für die erste Final-Serie seit Bestehen des Vereins etwas Besonderes einfallen lassen. So wird es für beiden Auswärtsspiele am 17. und 22. April ein Public Viewing im Merkur Eisstadion geben, wie der Klub am Samstag bekanntgab.