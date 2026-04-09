Zeitenwende! Sie geben im Eishockey den Ton an

Geld hat im österreichischen Eishockey noch nie geschadet. Milliarden-Erbin Heidi Horten sorgte jahrzehntelang für volle Kassen und hochkarätige Kader beim KAC in Klagenfurt. Bis der noch reichere Didi Mateschitz den Kärntnern den Rang ablief und die von ihm aufgebauten Salzburger zehn der letzten 18 Liga-Titel einheimsten. Das letzte Finale ohne Beteiligung von „Rotjacken“ oder „Eisbullen“ ist 23 (!) Jahre her.