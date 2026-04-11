Wanderer rutscht aus und stürzt in Bachbett – tot!

Fußspuren im Schnee entdeckt

Bergretter aus Umhausen und Oetz, Polizeikräfte sowie die Besatzung des Hubschraubers „Libelle Tirol“ durchkämmten das Gebiet. Auch Drohnen kamen zum Einsatz. Hinweise auf Fußspuren im Schnee führten schließlich zu einer weiteren Intensivierung der Suche. „Zwei Notarzthubschrauber sowie ein nachtflugtauglicher Polizeihubschrauber wurden angefordert – doch schlechtes Wetter machte einen Einsatz aus der Luft zunächst unmöglich“, heißt es seitens der Polizei.