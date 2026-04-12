Millionen-Entlastung durch den digitalen Euro

Nationalbank stellt 120 Bankomaten auf

„Wir stellen als Nationalbank bis zu 120 Bankomaten in Gemeinden auf, wo die Bargeldversorgung nicht mehr ausreichend gewährleistet ist und wo der Weg zum nächsten Bankomat sehr weit ist. Ich habe das selbst auch schon gemacht. Ich habe selbst auch schon zwei Bankomaten eröffnet in Niederösterreich am flachen Land und es ist für die Menschen dort vor Ort eine extrem wichtige Maßnahme gewesen, wieder Zugang zu den verschiedenen Bezahlmöglichkeiten zu haben.“