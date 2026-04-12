Missbrauch: „Viele kommen Jahrzehnte später drauf“

All diese Gefühle sind in den Räumen der Selbsthilfe Steiermark, wo die gemeinsamen Abende stattfinden, willkommen. Die Teilnahme ist kostenfrei und nach Wunsch anonym. „Man kann einfach nur drinnen sitzen und zuhören oder sich vorstellen und seine Geschichte erzählen“, erklärt Rothenpieler, der das alles ehrenamtlich macht. Der größte Schritt sei es ohnehin, die eigene Erfahrung zu benennen: „Viele kommen erst Jahre oder Jahrzehnte später drauf, dass sie als Kind missbraucht wurden.“