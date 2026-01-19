Gewaltschutz: Stadt Graz verteilt wieder Mutmacher

Warum werden sie gerade in der dritten Klasse verteilt?

Weil da sowieso eine sogenannte „Soziale Stunde“ am Lehrplan steht, in der die Kinder unter anderem lernen über ihre Gefühle zu sprechen und „gute von schlechten Geheimnissen zu unterscheiden“, sagt Ingrid Krammer, Leiterin des Amts für Jugend und Familie der Stadt Graz. „Denn während etwa ein gutes Geheimnis ist, der Mama nicht zu verraten, was Papa ihr zum Geburtstag schenkt, gibt es eben auch viele schlechte Geheimnisse – wie Gewalt in der Familie.“ Die Mutmacher sollen helfen, darüber zu sprechen – heuer werden sie an 2700 Kinder in 110 dritten Klassen an 38 Grazer Schulen verteilt.