Pkw krachte auf Autobahn frontal in Fahrbahnteiler

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Die Ersthelfer alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Die Rettung traf rasch am Unfallort ein und versorgte den verletzten Lenker noch an Ort und Stelle. Er musste offenbar von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Anschließend wurde er mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.