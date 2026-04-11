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Unfallursache unklar

Pkw krachte auf Autobahn frontal in Fahrbahnteiler

Tirol
11.04.2026 11:50
Offenbar völlig ungebremst krachte ein Einheimischer auf einen Anpralldämpfer.
Offenbar völlig ungebremst krachte ein Einheimischer auf einen Anpralldämpfer.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Schrecklicher Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der Autobahn in Tirol: Bei der Abzweigung zwischen Inntal- und Brennerautobahn krachte ein Pkw frontal in einen Aufpralldämpfer. Der Lenker wurde von der Rettung abtransportiert. Kurz darauf waren die Einsatzkräfte auch auf der Brennerbundesstraße gefordert.

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Zum heftigen Zusammenstoß kam es am Samstag kurz nach 10 Uhr an der viel befahrenen Verzweigung zwischen A12 und A13. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte ein Einheimischer offenbar völlig ungebremst gegen den Fahrbahnteiler.

Der Unfall ereignete sich bei der Verzweigung zwischen Inntal- und Brennerautobahn.
Der Unfall ereignete sich bei der Verzweigung zwischen Inntal- und Brennerautobahn.(Bild: Christof Birbaumer)

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Die Ersthelfer alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Die Rettung traf rasch am Unfallort ein und versorgte den verletzten Lenker noch an Ort und Stelle. Er musste offenbar von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Anschließend wurde er mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Schwerer Unfall auch auf der Brennerbundesstraße bei Steinach.
Schwerer Unfall auch auf der Brennerbundesstraße bei Steinach.(Bild: Christof Birbaumer)

Überschlag von Familienfahrzeug
Nur Augenblicke später krachte es auch auf der Brennerbundesstraße. Der Lenker eines mit drei Personen – darunter ein sechsjähriges Kind – besetzten Pkw mit Innsbrucker-Kennzeichen verlor im Gemeindegebiet von Steinach Höhe Wolf offenbar ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über das Fahrzeug, krachte gegen einen Betonsockel und überschlug sich.

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Alle drei Insassen hatten Glück im Unglück. Laut Rotem Kreuz kamen sie mit leichten Verletzungen davon und wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht.

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