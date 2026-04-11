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Übergriff in Wien

Unbekannter attackiert Frau (20) mit Spritze

Wien
11.04.2026 11:02
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Symbolbild(Bild: sos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine 20-Jährige ist am Freitag an einer Bushaltestelle in Wien-Floridsdorf plötzlich von einem Unbekannten mit einer Spritze attackiert worden. Der Mann stach ihr in den Oberarm und drohte ihr anschließend, sie müsse ihm folgen, da sich angeblich Gift in der Spritze befinde.

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Die junge Frau reagierte geistesgegenwärtig und verständigte sofort den Notruf. Eine groß angelegte Fahndung wurde eingeleitet – mit Erfolg: Polizisten konnten den 38-jährigen Tatverdächtigen unweit des Tatortes anhalten und vorläufig festnehmen. Die Spritze wurde sichergestellt.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren
Das Opfer wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Wie gefährlich der Vorfall tatsächlich war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

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Blut abgenommen
Der Verdächtige bestreitet die Tat. Laut eigenen Angaben wollte er lediglich Suchtgift kaufen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm Blut abgenommen, um eine mögliche Gefährdung durch übertragbare Krankheiten zu klären.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, schwerer Nötigung sowie vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten ermittelt. Er wurde vorerst auf freiem Fuß angezeigt.

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