Unbekannter attackiert Frau (20) mit Spritze

Eine 20-Jährige ist am Freitag an einer Bushaltestelle in Wien-Floridsdorf plötzlich von einem Unbekannten mit einer Spritze attackiert worden. Der Mann stach ihr in den Oberarm und drohte ihr anschließend, sie müsse ihm folgen, da sich angeblich Gift in der Spritze befinde.
Die junge Frau reagierte geistesgegenwärtig und verständigte sofort den Notruf. Eine groß angelegte Fahndung wurde eingeleitet – mit Erfolg: Polizisten konnten den 38-jährigen Tatverdächtigen unweit des Tatortes anhalten und vorläufig festnehmen. Die Spritze wurde sichergestellt.
Ermittlungen laufen auf Hochtouren
Das Opfer wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Wie gefährlich der Vorfall tatsächlich war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
Blut abgenommen
Der Verdächtige bestreitet die Tat. Laut eigenen Angaben wollte er lediglich Suchtgift kaufen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm Blut abgenommen, um eine mögliche Gefährdung durch übertragbare Krankheiten zu klären.
Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, schwerer Nötigung sowie vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten ermittelt. Er wurde vorerst auf freiem Fuß angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.