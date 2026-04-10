Wien: Bagger reißt Mauer nieder, trifft Gasleitung

Zu den Abrissarbeiten mit weitreichenden Folgen kam es am Freitag in der Rußbergstraße. Ein Foto zeigt den Baggerarm, der auf die Straße ragt. Darunter ein Berg an Schutt, der auf Gehweg und Fahrbahn gestürzt war. Das Baugerät hatte offenbar die Außenmauer des Gebäudes durchschlagen.