Wien: Bagger reißt Mauer nieder, trifft Gasleitung

Folgenschweres Missgeschick am Freitag im Wiener Bezirk Floridsdorf: Bei Arbeiten an einem Gebäude geriet der Arm eines Baggers zu nahe an die Hauswand, die daraufhin einstürzte. Eine Gasleitung wurde dabei beschädigt – Feuerwehreinsatz!
Zu den Abrissarbeiten mit weitreichenden Folgen kam es am Freitag in der Rußbergstraße. Ein Foto zeigt den Baggerarm, der auf die Straße ragt. Darunter ein Berg an Schutt, der auf Gehweg und Fahrbahn gestürzt war. Das Baugerät hatte offenbar die Außenmauer des Gebäudes durchschlagen.
Gasleitung schlug leck
Der Vorfall hatte schwerwiegende Auswirkungen, denn auch eine Gasleitung war beschädigt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sowie Mitarbeiter der Gaswerke rückten an. Die Baustelle und der verursachte Schaden wurden in Augenschein genommen, in weiterer Folge wurde die Gaszufuhr unterbunden und das Gasleck verschlossen.
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