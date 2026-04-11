Raser braust an Zivilstreife vorbei: Fahrzeug weg

Noch dramatischer wurde die Situation wenig später dann im Oswaldibergtunnel: Hier, in der 100er-Zone, drehte der Lenker sogar weiter auf und brachte seinen Wagen auf satte 199 km/h. Weswegen die Beamten das „Rennen“ in Folge abrupt beendeten: Das Fahrzeug wurde von der Zivilstreife nach dem Tunnel gestoppt.