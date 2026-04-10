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Treffen in Washington

Kommt Waffenruhe? Libanon bestätigt Verhandlungen

Außenpolitik
10.04.2026 22:45
Die libanesische Stadt Nabatäa nach einem israelischen Luftangriff.
Die libanesische Stadt Nabatäa nach einem israelischen Luftangriff.(Bild: AFP/ABBAS FAKIH)
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Von krone.at

Der Libanon hat am Freitag Verhandlungen mit Israel über eine Waffenruhe für kommenden Dienstag in Washington bestätigt. Dies hätten die Botschafter Libanons und Israels in Washington und der US-Botschafter im Libanon vereinbart, erklärte das Präsidialbüro in Beirut. Gegenstand dieses „ersten Treffens“ sei die mögliche „Bekanntgabe einer Waffenruhe“ und des „Beginns von Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel unter Federführung der USA“.

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Am Donnerstag hatte die israelische Regierung bekanntgegeben, sie wolle direkte Gespräche mit dem Libanon über die Entwaffnung der vom Iran finanzierten Hisbollah-Miliz und über friedliche Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern aufnehmen. Aus Kreisen des US-Außenministeriums wurde später bestätigt, dass das Treffen in der kommenden Woche in Washington geplant sei.

Die israelische Armee hatte am Mittwoch nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ihre Angriffe im Libanon verstärkt und dabei nach eigenen Angaben zahlreiche Stellungen der Hisbollah ins Visier genommen. Dabei wurden nach jüngsten Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums allein am Mittwoch mehr als 350 Menschen getötet. Nach Ansicht Israels und der USA erstreckt sich die mit Teheran ausgehandelte zweiwöchige Feuerpause nicht auf den Libanon.

Vernichtung Israels als Ziel
Die libanesische Regierung hatte im vergangenen Jahr ihre Gangart gegenüber der Hisbollah verschärft, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist. Unter anderem sagte Beirut eine Entwaffnung der Miliz bis zum Jahresende zu, erbat sich später aber eine Verlängerung der Frist um mehrere Monate. Nach Darstellung der israelischen Regierung reichen diese Anstrengungen jedoch nicht aus, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten.

Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf die Islamische Republik begonnen. Anfang März nahm die Hisbollah infolge der Tötung des obersten iranischen Führers Ali Khamenei Israel unter Beschuss. Daraufhin flog Israel massive Angriffe auf Teile des Libanon. Israel und der Libanon unterhalten keine formalen diplomatischen Beziehungen.

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