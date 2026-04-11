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„Krone“-Kommentar

Kampfpausen, aber kein Frieden

Kolumnen
11.04.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
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Nun hat also Zar Wladimir über das orthodoxe Osterfest für die Ukraine einen kurzen Waffenstillstand verkündet. Und im Iran-Krieg soll ein solcher auch für mehrere Wochen gelten. Ebenso im Gaza-Krieg, wo er – theoretisch zumindest – seit Monaten gilt.

EINERSEITS muss man alles begrüßen, was dem Morden und den Zerstörungen auf den diversen Schlachtfeldern Einhalt gebietet. Und sei es nur vorübergehend.

ANDERERSEITS ist man sowohl in der Ukraine als auch im Nahen Osten von wirklichem Frieden meilenweit entfernt. Dieses Schweigen der Waffen ist weitgehend nicht von wirklichem Friedenswillen motiviert, sondern hat zumeist taktische, wenn nicht wie im Falle von Donald Trump innenpolitische Gründe.

Im Fall der USA kommen die Midterms immer näher, und die Republikaner würden wohl eine krachende Niederlage riskieren, wenn sie den Nahost-Krieg bis dorthin nicht zu Ende gebracht hätten. Wobei dieses Ende auch noch als Sieg verkauft werden sollte.

Was die Mullahs betrifft, dürften sie schlicht Angst vor der Apokalypse haben. Israel hingegen will den Krieg fortsetzen, nicht nur um den islamistischen Terror in der Nachbarschaft zu liquidieren, sondern wohl auch um Netanyahu im Amt zu halten.

Und im Falle Russlands ist es so, dass der Kreml zumindest ansatzweise die Bereitschaft zur Beendigung des Krieges signalisieren will, obwohl er seine Angriffe – wenn auch mit geringen Gebietsgewinnen – ungebremst fortsetzt.

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