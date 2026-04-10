Stillschweigen in Salzburg und das Getuschel

Nun führt also jene Frau die Salzburger Festspiele, die der Anlass dafür war, dass Martin Hinterhäuser dort in Ungnade gefallen ist. Der höchst erfolgreiche Intendant hatte Karin Bergmann, die schon „Trümmerfrau“ am Wiener Burgtheater war, für die beste Schauspiel-Leiterin gehalten und dies in der „Krone“ auch offen kundgetan. Darüber brach ein Streit aus, und Hinterhäuser musste schließlich von einem Tag auf den anderen gehen.
Über die wahren Gründe seiner Absetzung gebe es nur Mutmaßungen, kritisierte Bergmann in der „ZiB 2“, aber „von beiden Seiten keine klaren Worte“. Es habe eine „Wohlverhaltensregel“ in Hinterhäusers Vertrag gegeben, gegen die er angeblich verstoßen habe. Das finde sie „dubios“. Über die Causa wurde der Mantel des Schweigens gebreitet.
Genau dieses Stillschweigen führt dazu, dass umso heftiger getuschelt wird. Was kann so ein Verstoß schon bedeuten? Machtmissbrauch? Vorwürfe sexueller Belästigung?
Dass es letztere gab, schwang auch in der „ZiB“ mit und Karin Bergmann sagte dazu etwas sehr Grundlegendes: Sie sehe anonyme Vorwürfe, die erst nach vielen Jahren erhoben würden, als „wirkliche Gefahr für eine Arbeitskultur“, weil sich Betroffene nicht direkt wehren könnten.
Das verbindet die Salzburger Festspiele mit dem ORF. Auch dort wurden Vorwürfe gegen den nun gekündigten Generaldirektor nicht sofort erhoben, sondern erst nach Jahren. Und auch dort ist es eine „Trümmerfrau“, die jetzt Transparenz einfordert.
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