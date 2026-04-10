Stillschweigen in Salzburg und das Getuschel

Nun führt also jene Frau die Salzburger Festspiele, die der Anlass dafür war, dass Martin Hinterhäuser dort in Ungnade gefallen ist. Der höchst erfolgreiche Intendant hatte Karin Bergmann, die schon „Trümmerfrau“ am Wiener Burgtheater war, für die beste Schauspiel-Leiterin gehalten und dies in der „Krone“ auch offen kundgetan. Darüber brach ein Streit aus, und Hinterhäuser musste schließlich von einem Tag auf den anderen gehen.

Über die wahren Gründe seiner Absetzung gebe es nur Mutmaßungen, kritisierte Bergmann in der „ZiB 2“, aber „von beiden Seiten keine klaren Worte“. Es habe eine „Wohlverhaltensregel“ in Hinterhäusers Vertrag gegeben, gegen die er angeblich verstoßen habe. Das finde sie „dubios“. Über die Causa wurde der Mantel des Schweigens gebreitet.