Bus stürzte auf Kanaren-Insel über Böschung

Das Fahrzeug sei eine Böschung hinuntergestürzt, teilte der Notdienst der zu Spanien gehörenden und bei Touristen beliebten Atlantik-Insel mit. Neben dem männlichen Todesopfer seien 14 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Der Unfall ereignete sich demnach am frühen Nachmittag unweit der Inselhauptstadt San Sebastián de La Gomera.