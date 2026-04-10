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Tödlicher Unfall

Bus stürzte auf Kanaren-Insel über Böschung

Ausland
10.04.2026 17:04
Die Tragödie hat sich auf der Landstraße GM-2 ereignet.
Die Tragödie hat sich auf der Landstraße GM-2 ereignet.(Bild: ©Screenshot/112-Canarias)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem schweren Busunglück auf der Kanareninsel La Gomera ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

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Das Fahrzeug sei eine Böschung hinuntergestürzt, teilte der Notdienst der zu Spanien gehörenden und bei Touristen beliebten Atlantik-Insel mit. Neben dem männlichen Todesopfer seien 14 Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Der Unfall ereignete sich demnach am frühen Nachmittag unweit der Inselhauptstadt San Sebastián de La Gomera.

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, darunter Sanitäter, Feuerwehr und die Polizeieinheit Guardia Civil, wie die Regionalzeitung „Canarias7“ berichtete. Ein Rettungshubschrauber unterstützt demnach die Bergung und den Abtransport der Verletzten.

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