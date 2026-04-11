Spitzenball „erobert“ Prinzessin als Weinpatin

Nun konnte Schlossherrin, Prinzessin Stephanie zu Fürstenberg, als Patin für die drei offiziellen Ballweine gewonnen werden. „Es ist ein Ball mit ganz besonderem Flair. Aber es ist und bleibt trotzdem ein Ball für alle“, freut sich Weitras Garnisonskommandant Herbert Gaugusch über die Wiederbelebung des Spitzenevents, das nun auch ein neues Konzept verfolgt: Statt im Herbst findet der Ball nun am 30. Mai statt. Der Schlosshof wird damit zum zentralen Ballsaal mit 400 Sitzplätzen. Die Räume im Schloss bieten fast 2000 Gästen Platz.