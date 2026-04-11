Spitzenball „erobert“ Prinzessin als Weinpatin

Der „Opernball des Waldviertels“ kehrt Ende Mai auf Schloss Weitra im neuen Kleid zurück. Denn eine neue Kooperation der Garnison Weitra mit starken Waldviertler Partnern lässt das traditionelle Event wieder neu aufleben. Nach wie vor erfreut es sicher großer Beliebtheit: Nur mehr wenige Sitzplatzkarten sind zu haben.
Nach zwei Jahren Pause wird der Garnisonsball Weitra jetzt neu belebt. Wegen seines Programms, der Kulisse und vielen Stationen gilt die Veranstaltung schon lange als „Opernball des Waldviertels“.
Nun konnte Schlossherrin, Prinzessin Stephanie zu Fürstenberg, als Patin für die drei offiziellen Ballweine gewonnen werden. „Es ist ein Ball mit ganz besonderem Flair. Aber es ist und bleibt trotzdem ein Ball für alle“, freut sich Weitras Garnisonskommandant Herbert Gaugusch über die Wiederbelebung des Spitzenevents, das nun auch ein neues Konzept verfolgt: Statt im Herbst findet der Ball nun am 30. Mai statt. Der Schlosshof wird damit zum zentralen Ballsaal mit 400 Sitzplätzen. Die Räume im Schloss bieten fast 2000 Gästen Platz.
Ball hat eigene Homepage
„Es ist zwar ein Ball zum Flanieren. Möchte man aber dennoch einen Sitzplatz, muss man sich noch schnell Karten über unsere Ballhomepage sichern!“
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