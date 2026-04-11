Eine Kunstlegende in St. Pölten feiert Jubiläum

Los ging’s am Riemerplatz – im kleinen, feinen „Salon für Kunst und Kommunikation“, wo Neugier wichtiger war als Quadratmeter. Weiter zog die Galerie in die Schreinergasse, die dank kunstvoll gestalteter Schaufenster plötzlich zur „feinen Gasse“ wurde – ein Treffpunkt für Flaneure, Künstler und all jene, die zufällig über Kunst stolpern wollten. Und seit mehr als 20 Jahren schließlich der Herrenplatz: mitten im Herzen der Stadt, wo Maringer längst angekommen ist – und doch nie stehen bleibt.