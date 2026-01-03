Innsbruck: Junge Männer Opfer von Mietbetrug

Nach Besichtigung gezahlt

Rasch war klar, dass hier ein krummes Ding gelaufen ist. Wie die Erhebungen der Polizei ergaben, sind die Wohnungswerber auf einen Betrüger hereingefallen. Auf einem Online-Marktplatz hatten sie unabhängig voneinander die Wohnung entdeckt. Dann wurde eine Besichtigung vereinbart und danach die Kaution und Anteile der ersten Miete überwiesen. Nichts deutete bis dahin auf eine Gaunerei hin.