Innsbruck: Junge Männer Opfer von Mietbetrug

Die Tiroler Landeshauptstadt ist ein teures Pflaster, Wohnraum Mangelware. Da ist es verständlich, dass Wohnungssuchende bei der Aussicht auf eine Bleibe sofort bereit sind, Geld hinzublättern. Das wurde drei jungen Männern jetzt zum Verhängnis.
Da staunte zwei Österreicher (19 und 20), sowie ein Afghane (24) nicht schlecht, als sie am Freitag gemeinsam vor einer Wohnung in Innsbruck standen und im Gespräch herausfanden, dass sie dieselbe Wohnung vermietet bekommen haben. Alle drei Männer waren gekommen, um den Schlüssel vom Vermieter zu übernehmen. Doch dieser tauchte nicht auf.
Nach Besichtigung gezahlt
Rasch war klar, dass hier ein krummes Ding gelaufen ist. Wie die Erhebungen der Polizei ergaben, sind die Wohnungswerber auf einen Betrüger hereingefallen. Auf einem Online-Marktplatz hatten sie unabhängig voneinander die Wohnung entdeckt. Dann wurde eine Besichtigung vereinbart und danach die Kaution und Anteile der ersten Miete überwiesen. Nichts deutete bis dahin auf eine Gaunerei hin.
Den Opfern entstand laut Polizei ein Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Der Mietvertrag, den sie bekommen haben, ist nicht das Papier wert, auf dem er geschrieben wurde.
