Philipp Pointner: „Es gibt kein Rennen um Platz 1“

„Ich bin nicht in die Politik gegangen, um ,everybody‘s darling‘ zu sein“, betont Pascuttini. „Aber viele Menschen in Graz schätzen, was ich gemacht habe.“ Gemeint ist primär die Aufklärung im Finanzskandal seiner ursprünglichen politischen Heimat, der FPÖ. Diese hat Pascuttini über Jahre vorangetrieben. Damit ist nach der Wahl aber Schluss, auch weil er mit dem Verlassen des KFG keinen Einblick ins Verfahren mehr hat. „Ich bin dann raus aus dem Thema.“ Sein schon lange angekündigtes Buch über die Causa möchte er aber irgendwann noch fertig schreiben.