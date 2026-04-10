Schreckmoment: Eurowings-Maschine musste notlanden

Am Hamburger Flughafen ist am Freitag Großalarm ausgelöst worden. Ein Airbus A319 der Fluggesellschaft Eurowings hatte kurz nach dem Start technische Probleme gemeldet und kehrte daraufhin um. Wie die deutsche „Bild“ berichtet, war die Maschine mit der Kennung „EW 7462“ auf dem Weg nach London, als es zu dem Zwischenfall kam.