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Großalarm in Hamburg

Schreckmoment: Eurowings-Maschine musste notlanden

Ausland
10.04.2026 14:38
Der Airbus musste nach einem technischen Defekt rasch wieder landen (Archivbild).
Der Airbus musste nach einem technischen Defekt rasch wieder landen (Archivbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Routine-Flug wird plötzlich zum Ernstfall: Kurz nach dem Start in Hamburg gerät ein Passagierjet in Schwierigkeiten – und muss umgehend umkehren. Für die Einsatzkräfte am Flughafen beginnt ein Großeinsatz.

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Am Hamburger Flughafen ist am Freitag Großalarm ausgelöst worden. Ein Airbus A319 der Fluggesellschaft Eurowings hatte kurz nach dem Start technische Probleme gemeldet und kehrte daraufhin um. Wie die deutsche „Bild“ berichtet, war die Maschine mit der Kennung „EW 7462“ auf dem Weg nach London, als es zu dem Zwischenfall kam.

Mehr als 130 Personen an Bord
Demnach drehte das Flugzeug über Bremen um und befindet sich im Landeanflug zurück nach Hamburg. Die Feuerwehr bereitete sich laut Bericht auf eine Notlandung um 14.28 Uhr vor und rückte mit einem Großaufgebot aus.

Nach Informationen der „Bild“ soll ein Triebwerksausfall der Grund für die Probleme gewesen sein. Mehr als 130 Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt an Bord der Maschine. Weitere offizielle Angaben zum Zustand der Passagiere oder zum genauen Ablauf lagen zunächst nicht vor.

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