Ländle-Youngsters setzen ein Speed-Ausrufezeichen

Hauptfokus weiter auf Slalom und Riesentorlauf

Ein „Umschulen“ auf die Speeddisziplinen wird es für ihn im Hinblick auf die neue Saison aber trotz der Tatsache, dass er am Freitag mit Stefan Rieser, Manuel Traninger oder Luis Tritscher ausgewiesene Speedspezialisten hinter sich lassen konnte, nicht geben. „Ich habe in dieser Saison gesehen, dass es wichtig ist, an einem Plan festzuhalten und nicht kurzfristig auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen“, erklärt „Zudi“, der heute im Riesentorlauf und vor allem im Slalom am Sonntag noch einmal aufzeigen will.