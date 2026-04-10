Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht fürs Entblößen

Ukraine feuert nach Skandal ihre Nackt-Konsulin

Ausland
10.04.2026 12:43
Bereits seit 2014 lebt die mittlerweile Ex-Diplomatin in der Karibik.
Bereits seit 2014 lebt die mittlerweile Ex-Diplomatin in der Karibik.(Bild: ADA stock.adobe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mitte März war das Nacktmodell Victoria Yakimova zur Honorarkonsulin der Ukraine in der Dominikanischen Republik ernannt worden. Einen Monat später folgte bereits die Kündigung. Ihre aufreizenden Aufnahmen waren aber nicht der Grund – sie waren dem Außenministerium wohlbekannt.

0 Kommentare

Das 37-jährige Modell mit dem Künstlernamen „Secret Weapon“ hatte nicht gerade mit diplomatischen Fähigkeiten Bekanntheit erlangt, dementsprechend verwundert nahm man ihre Berufung in das wichtige Amt in der Ukraine auf. Von Querschüssen ließ sich die Schönheit nicht unterkriegen. Jede Frau habe das Recht, „sich in ihrem gewählten Beruf zu verwirklichen“, zeigte sich Yakimova schlagfertig.

Dass sie sich gerne für die Kamera auszog, war für den Job grundsätzlich kein Problem. Es war viel mehr, was sie sich anzog. Bilder zeigen die Frau mit einer typisch russischen Kopfbedeckung, dem sogenannten „Kokoschnik“. Dabei handelt es sich um eine aufwendig verzierte Haube, die Bestandteil bei russischen Trachten von Mädchen und Frauen ist. Im Hinblick auf den seit über vier Jahren tobenden aggressiven Angriffskrieg des Kremls ein unaussprechlicher Fauxpas.

Treffen mit King Charles
Laut mehreren Medienberichten, unter anderem der britischen „Sun“, zog das Außenministerium nach einer „zusätzlichen Prüfung“ schon zwei Wochen nach ihrer Ernennung die Akkreditierung als Honorarkonsulin für das Urlaubsparadies zurück. Bei künftigen Kandidatinnen und Kandidaten will man strengere Regeln walten lassen. Selbst, dass das Nacktmodell 2017 den späteren King Charles getroffen hatte, konnte niemanden mehr umstimmen.

Was Yakimova von ihrem Rauswurf hält, ist nicht bekannt. Auf ihrer Instagram-Seite wird die Fassade der Nackt-Konsulin jedenfalls noch aufrechterhalten. Dort bezeichnet sich die Ukrainerin weiterhin als „Consul Honoraria“ – und präsentiert sich ihren 76.500 Followern in lasziver Fantasie-Uniform.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
10.04.2026 12:43
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf