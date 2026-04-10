Ukraine feuert nach Skandal ihre Nackt-Konsulin

Dass sie sich gerne für die Kamera auszog, war für den Job grundsätzlich kein Problem. Es war viel mehr, was sie sich anzog. Bilder zeigen die Frau mit einer typisch russischen Kopfbedeckung, dem sogenannten „Kokoschnik“. Dabei handelt es sich um eine aufwendig verzierte Haube, die Bestandteil bei russischen Trachten von Mädchen und Frauen ist. Im Hinblick auf den seit über vier Jahren tobenden aggressiven Angriffskrieg des Kremls ein unaussprechlicher Fauxpas.