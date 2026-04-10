Nicht fürs Entblößen
Ukraine feuert nach Skandal ihre Nackt-Konsulin
Mitte März war das Nacktmodell Victoria Yakimova zur Honorarkonsulin der Ukraine in der Dominikanischen Republik ernannt worden. Einen Monat später folgte bereits die Kündigung. Ihre aufreizenden Aufnahmen waren aber nicht der Grund – sie waren dem Außenministerium wohlbekannt.
Das 37-jährige Modell mit dem Künstlernamen „Secret Weapon“ hatte nicht gerade mit diplomatischen Fähigkeiten Bekanntheit erlangt, dementsprechend verwundert nahm man ihre Berufung in das wichtige Amt in der Ukraine auf. Von Querschüssen ließ sich die Schönheit nicht unterkriegen. Jede Frau habe das Recht, „sich in ihrem gewählten Beruf zu verwirklichen“, zeigte sich Yakimova schlagfertig.
Dass sie sich gerne für die Kamera auszog, war für den Job grundsätzlich kein Problem. Es war viel mehr, was sie sich anzog. Bilder zeigen die Frau mit einer typisch russischen Kopfbedeckung, dem sogenannten „Kokoschnik“. Dabei handelt es sich um eine aufwendig verzierte Haube, die Bestandteil bei russischen Trachten von Mädchen und Frauen ist. Im Hinblick auf den seit über vier Jahren tobenden aggressiven Angriffskrieg des Kremls ein unaussprechlicher Fauxpas.
Treffen mit King Charles
Laut mehreren Medienberichten, unter anderem der britischen „Sun“, zog das Außenministerium nach einer „zusätzlichen Prüfung“ schon zwei Wochen nach ihrer Ernennung die Akkreditierung als Honorarkonsulin für das Urlaubsparadies zurück. Bei künftigen Kandidatinnen und Kandidaten will man strengere Regeln walten lassen. Selbst, dass das Nacktmodell 2017 den späteren King Charles getroffen hatte, konnte niemanden mehr umstimmen.
Was Yakimova von ihrem Rauswurf hält, ist nicht bekannt. Auf ihrer Instagram-Seite wird die Fassade der Nackt-Konsulin jedenfalls noch aufrechterhalten. Dort bezeichnet sich die Ukrainerin weiterhin als „Consul Honoraria“ – und präsentiert sich ihren 76.500 Followern in lasziver Fantasie-Uniform.
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