„Geh`ma Hauer schau`n“ in Pfaffstätten

Unter dem Motto „Geh`ma Hauer schaun“, empfangen sieben Winzer morgen Samstag, den 11. April, in der Weinbaugemeinde Pfaffstätten, im Bezirk Baden, ihre Gäste zur Verkostung ihrer Weine. Ab 14 Uhr bis 20 Uhr können alle Weinliebhaber aber nicht nur die hervorragenden Weine der Region genießen, es erwartet sie auch eine kulinarische Weltreise, die jeden anspruchsvollen Gaumen verwöhnt.