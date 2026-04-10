„Geh`ma Hauer schau`n“ in Pfaffstätten

Sieben Pfaffstättner Winzer laden zu einer besonderen Weinverkostung morgen am Samstag, den 11. April!
Unter dem Motto „Geh`ma Hauer schaun“, empfangen sieben Winzer morgen Samstag, den 11. April, in der Weinbaugemeinde Pfaffstätten, im Bezirk Baden, ihre Gäste zur Verkostung ihrer Weine. Ab 14 Uhr bis 20 Uhr können alle Weinliebhaber aber nicht nur die hervorragenden Weine der Region genießen, es erwartet sie auch eine kulinarische Weltreise, die jeden anspruchsvollen Gaumen verwöhnt.
Um gemütlich zwischen den teilnehmenden Winzerbetrieben hin und her zu gelangen, kann man am „Zeiserlwagen“, einem Traktor, Platz nehmen.
Der Boardingpass ist um Euro 24,-- zu erwerben und beinhaltet die Weinverkostung bei den Betrieben, Weißbrot und ein speziell graviertes Kostglas.
Nach der eigentlichen Weinverkostung findet ab 20.30 Uhr beim Weingut GAMA des große Abschlussfest statt.
Die Winzer freuen sich auf ihre Gäste!
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