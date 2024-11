„Sie haben keinen Respekt vor fremdem Vermögen“

Die Staatsanwältin bat zu Prozessbeginn am Freitag um Verständnis: „Wenn ich alle Straftaten vortrage, sind wir noch bis Mittag hier.“ Allein diese Aussage veranschaulicht die Ausmaße der kriminellen Energie: Mehr als 100 Straftaten wirft sie den fünf angeklagten Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren in der 64-seitigen Anklage vor. Alle fünf sind vorbestraft, drei auch noch in Untersuchungshaft. „Die Angeklagten haben sich entschlossen, Autos zu plündern. Sie hielten nach offenen Autos Ausschau und nahmen alles mit, was sie sahen. Falls sie die Schlüssel entdeckten, fuhren sie mit den Fahrzeugen herum bis zum Totalschaden“, erklärte die Anklägerin.