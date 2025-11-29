Neue Bim-Linie: Die ersten stiegen um 5.02 Uhr ein

Meilenstein in Graz: Seit Samstag sind Straßenbahnen auf der neuen Neutorlinie unterwegs. Das holte einige Fans – trotz eisiger Temperaturen – früh aus dem Bett. Unternehmer in den neu angeknüpften Vierteln sehen eine Chance für ihre Geschäfte durch die neuen Haltestellen.
„Um 5.02 Uhr sind wir in der Steyrergasse in den ersten Ausrückkurs eingestiegen, der dann über die Neutorlinie gefahren ist“, erzählte Robert Samstagvormittag. Gemeinsam mit seinen Kollegen Andreas und Kevin wollte er zu den ersten offiziellen Fahrgästen auf der neuen Grazer Straßenbahnlinie gehören.
Der am Freitag feierlich eröffnete Schienenstrang ist seit Samstag regulär in Betrieb, er soll die Herren- und Murgasse, durch die bisher alle Bim-Linien führten, entlasten. Für viele Menschen in der Landeshauptstadt war die Premiere der Linie 16 (die Linie 17 ist nur werktags unterwegs) nach fast drei Jahren Bauzeit ein echtes Highlight: Sie blieben stehen, warteten auf die Bim und fotografierten sie.
„Wir wollten sie einfach gleich anschauen“, erzählte ein Vater, der mit seinen beiden Kindern unterwegs war. „Es sind viele am Andreas-Hofer-Platz ausgestiegen, die nicht per se hierher mussten, sondern nur die neue Strecke ausprobieren wollten“, erzählt Julia Gassmann von der Holding Graz, die gemeinsam mit ihren Kollegen bei den neuen Haltestellen Fahrgäste informierte.
Kundschaft kommt nun mit der Bim bis vor die Tür
Die Neutorlinie ist aber nicht nur für Fahrgäste eine Errungenschaft, auch Geschäftsleute der neu angeknüpften Viertel freuen sich. „Wir erwarten uns viele neue Kunden, nachdem wir gerade erst hierher umgezogen sind und die Haltestelle direkt vor unserer Haustür ist“, sagt Mario Matanovic von der Stoffwerkstatt in der Belgiergasse.
Ähnlich Positives über die neue Haltestelle Bad zur Sonne/Stadtbibliothek hören wir auch auf der anderen Straßenseite bei der Bäckerei Vom Lichtenberg: „Man merkt schon, dass mehr Leute auf der Straße unterwegs sind. Für die Geschäfte hier in der Straße ist das sicher ein Vorteil“, ist Verkäuferin Christine Leitner überzeugt.
Ab Montag ist dann auch die Linie 17 (sie fährt zwischen Wetzelsdorf und dem LKH-Uni-Klinikum) laut Fahrplan unterwegs.
