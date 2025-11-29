Neue Bim-Linie: Die ersten stiegen um 5.02 Uhr ein

Kundschaft kommt nun mit der Bim bis vor die Tür

Die Neutorlinie ist aber nicht nur für Fahrgäste eine Errungenschaft, auch Geschäftsleute der neu angeknüpften Viertel freuen sich. „Wir erwarten uns viele neue Kunden, nachdem wir gerade erst hierher umgezogen sind und die Haltestelle direkt vor unserer Haustür ist“, sagt Mario Matanovic von der Stoffwerkstatt in der Belgiergasse.