Meilenstein in Graz

Neue Bim-Linie: Die ersten stiegen um 5.02 Uhr ein

Steiermark
29.11.2025 16:00
Am ersten Adventsamstag feierte die Linie 16 Premiere.
Am ersten Adventsamstag feierte die Linie 16 Premiere.(Bild: Jürgen Fuchs)

Meilenstein in Graz: Seit Samstag sind Straßenbahnen auf der neuen Neutorlinie unterwegs. Das holte einige Fans – trotz eisiger Temperaturen – früh aus dem Bett. Unternehmer in den neu angeknüpften Vierteln sehen eine Chance für ihre Geschäfte durch die neuen Haltestellen.

0 Kommentare

„Um 5.02 Uhr sind wir in der Steyrergasse in den ersten Ausrückkurs eingestiegen, der dann über die Neutorlinie gefahren ist“, erzählte Robert Samstagvormittag. Gemeinsam mit seinen Kollegen Andreas und Kevin wollte er zu den ersten offiziellen Fahrgästen auf der neuen Grazer Straßenbahnlinie gehören.

Der am Freitag feierlich eröffnete Schienenstrang ist seit Samstag regulär in Betrieb, er soll die Herren- und Murgasse, durch die bisher alle Bim-Linien führten, entlasten. Für viele Menschen in der Landeshauptstadt war die Premiere der Linie 16 (die Linie 17 ist nur werktags unterwegs) nach fast drei Jahren Bauzeit ein echtes Highlight: Sie blieben stehen, warteten auf die Bim und fotografierten sie.

Andreas, Kevin und Robert (v.l.) stiegen um 5.02 Uhr in die erste Bim, die offiziell über die ...
Andreas, Kevin und Robert (v.l.) stiegen um 5.02 Uhr in die erste Bim, die offiziell über die Neutorlinie fuhr.(Bild: Jürgen Fuchs)
Julia Gassmann von der Holding Graz.
Julia Gassmann von der Holding Graz.(Bild: Jürgen Fuchs)

„Wir wollten sie einfach gleich anschauen“, erzählte ein Vater, der mit seinen beiden Kindern unterwegs war. „Es sind viele am Andreas-Hofer-Platz ausgestiegen, die nicht per se hierher mussten, sondern nur die neue Strecke ausprobieren wollten“, erzählt Julia Gassmann von der Holding Graz, die gemeinsam mit ihren Kollegen bei den neuen Haltestellen Fahrgäste informierte.

Kundschaft kommt nun mit der Bim bis vor die Tür
Die Neutorlinie ist aber nicht nur für Fahrgäste eine Errungenschaft, auch Geschäftsleute der neu angeknüpften Viertel freuen sich. „Wir erwarten uns viele neue Kunden, nachdem wir gerade erst hierher umgezogen sind und die Haltestelle direkt vor unserer Haustür ist“, sagt Mario Matanovic von der Stoffwerkstatt in der Belgiergasse.

Mario Matanovic von der Stoffwerkstatt.
Mario Matanovic von der Stoffwerkstatt.(Bild: Jürgen Fuchs)
Chrisitn Leitner von der Bäckerei vom Lichtenberg.
Chrisitn Leitner von der Bäckerei vom Lichtenberg.(Bild: Jürgen Fuchs)

Ähnlich Positives über die neue Haltestelle Bad zur Sonne/Stadtbibliothek hören wir auch auf der anderen Straßenseite bei der Bäckerei Vom Lichtenberg: „Man merkt schon, dass mehr Leute auf der Straße unterwegs sind. Für die Geschäfte hier in der Straße ist das sicher ein Vorteil“, ist Verkäuferin Christine Leitner überzeugt.

Lesen Sie auch:
Die Sondergarnitur der Graz Linien vor der Haltestelle Andreas-Hofer-Platz / Joanneumsviertel ...
Neue Strecke für Graz
Neutorlinien-Jungfernfahrt: 2 Stationen, 10 Ampeln
28.11.2025

Ab Montag ist dann auch die Linie 17 (sie fährt zwischen Wetzelsdorf und dem LKH-Uni-Klinikum) laut Fahrplan unterwegs.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Steiermark

