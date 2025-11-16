Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Verordnung

Weniger Versiegelung: Grazer müssen grüner bauen

Steiermark
16.11.2025 06:00
Künftig gilt es für Häuslbauer in Graz, einen gewissen Grünflächenfaktor einzuhalten.
Künftig gilt es für Häuslbauer in Graz, einen gewissen Grünflächenfaktor einzuhalten.(Bild: Christian Jauschowetz)

Beim Bauen in Graz gelten nun neue, grüne Spielregeln. Die Verordnung löste bereits reges Interesse aus. Laut Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) soll dadurch die Versiegelung gestoppt und die Stadt klimafitter werden.

0 Kommentare

Der grüne Anstrich in der Landeshauptstadt ist unübersehbar. Parteichefin und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner macht nämlich genau das, wofür sie gewählt wurde. Dabei schreckt sie auch vor in der Gesamtbevölkerung mäßig populären Entscheidungen nicht zurück – siehe Radwegoffensive auf Kosten der Autofahrer.

Ihre Handschrift macht sich auch beim Bauen in Graz bemerkbar. Im Juli 2023 hat die Stadt mit dem Grünflächenfaktor ein Werkzeug geschaffen, das jedes Bauprojekt zu mehr Grün und weniger Beton verpflichtet. Im vergangenen Juli gab’s eine Novelle. „Weil es in der Vergangenheit einfach zu viel Versiegelung gegeben hat und auch Unklarheiten bei Bauplänen. Jetzt wurde sozusagen Rechtssicherheit geschaffen – und mit dem Grünflächenfaktor gelingt es uns, die Hitze in der Stadt zu reduzieren und Versickerungsflächen zu schaffen“, erklärt Schwentner.

Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner
Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner(Bild: Christian Jauschowetz)

Jedes Bauvorhaben muss künftig ein Mindestmaß an unversiegelter Fläche nachweisen – abhängig vom Gebiet zwischen 40 und 80 Prozent. „Und es gibt viele Möglichkeiten, die geforderten Werte zu erreichen“, erläutert Bastian Rainer von der Grünraum-Abteilung. Wer etwa bestehende Bäume erhält oder neue pflanzt, profitiert vom Baumbonus – auch Dachbegrünungen verbessern den Faktor.

Lesen Sie auch:
Jörg Jandl will die Stadt Graz klagen: Diese Wiese mit stolzen 71 Bäumen (Quelle Stadt Graz) ...
Krone Plus Logo
Unternehmer reicht es
Park zu klein: Nächste Klage gegen die Stadt Graz
07.11.2025

Anfrage aus Sansibar
Wird der Baumbonus beantragt, kontrollieren Rainer und Kollegen vor Ort. „Bei Neupflanzungen gibt’s eine Auswahl aus rund 100 Arten. Wichtig ist, dass der Baum mindestens zehn Meter hoch wird, klimafit und trockenheitsresistent ist“, erklärt der Experte. „Für unser Bewertungsmodell zum Baumbonus gab’s sogar schon Anfragen aus Sansibar, aber auch aus Zürich oder Salzburg“, ist Schwentner stolz.

Seit der Einführung 2023 wurden bereits 630 neue Bäume gepflanzt und knapp 600 erhalten. Die Einnahmen aus Ersatzpflanzungen stiegen von rund 75.000 auf mehr als 775.000 Euro. „Bisher mussten wir noch kein Projekt abweisen“, stellt Heimo Schaumberger, Leiter des Referats für Baurecht, klar.

Alle Infos zur Grünflächenfaktor-Verordnung und die Liste aller erlaubten Baumarten gibt‘s hier.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
125.516 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
93.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
78.022 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
769 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
699 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf