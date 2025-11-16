Weniger Versiegelung: Grazer müssen grüner bauen

Ihre Handschrift macht sich auch beim Bauen in Graz bemerkbar. Im Juli 2023 hat die Stadt mit dem Grünflächenfaktor ein Werkzeug geschaffen, das jedes Bauprojekt zu mehr Grün und weniger Beton verpflichtet. Im vergangenen Juli gab’s eine Novelle. „Weil es in der Vergangenheit einfach zu viel Versiegelung gegeben hat und auch Unklarheiten bei Bauplänen. Jetzt wurde sozusagen Rechtssicherheit geschaffen – und mit dem Grünflächenfaktor gelingt es uns, die Hitze in der Stadt zu reduzieren und Versickerungsflächen zu schaffen“, erklärt Schwentner.