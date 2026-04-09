Männer gerieten auf offener Straße aneinander

Wild-West-Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag in der Innsbrucker Innenstadt ab. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer erlitt eine Stichverletzung, beide sind in der Klinik.
Der spektakuläre Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 16 Uhr auf dem Gehsteig an der Ecke Heiliggeiststraße/Adamgasse. „Dort gerieten zwei Männer aus noch unbekannter Ursache aneinander“, so ein Polizeisprecher.
Mit Messer zugestochen
Der Streit eskalierte, mutmaßlich mit einem Messer ging der eine auf den anderen los und fügte ihm eine Stichverletzung zu. Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei. Der Täter konnte schließlich in der Meranerstraße festgenommen werden.
Suche nach Tatwaffe
Einer der Männer wurde schwer verletzt, der andere unbestimmten Grades. Beide wurden in die Klinik eingeliefert. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar, nach der Tatwaffe wird derzeit gesucht.
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