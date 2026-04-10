Paulina Porizkova zeigt Supermodel-Body mit 61

Heute ist sie viel selbstsicherer als damals und hat kein Problem damit, sich im Bikini zu zeigen, „für den ich meinen Cellulite-Hintern abtrainiert habe“. Sie sagte, dass ihre zusätzlichen Work-outs nicht primär dazu da seien, in ihrer Bademode „besser auszusehen“, sondern „damit ich mich in meinen 60ern am besten fühle.“