Paulina Porizkova zeigt Supermodel-Body mit 61

Supermodel-Body mit 61? Im Fall von Paulina Porizkova ist das kein Widerspruch. Das bewies sie jetzt mit einem Video, auf dem sie in ihrer Geburtstagswoche ihren alterslosen Traumkörper präsentiert.
Ihr durchtrainierter Body ist das Resultat ihres hochgefahrenen Work-outs, wie sie ihren 1,4 Millionen Followern verriet. Damit will sie für den Sommer bereit sein – und probierte schon einmal ihren „super süßen Sommer-Bikini“.
Langer Weg zur „Selbstakzeptanz“
Im Instagram-Clip sprach Porizkova auch über ihren Weg zur „Selbstakzeptanz“. Sie gab zu, dass sie mit 21 Jahren – „auf dem Höhepunkt meiner Karriere und Supermodel-Zeit“ – am unsichersten war.
Die Unsicherheit stammte teilweise aus „den endlosen Vergleichen mit anderen Models durch die Leute, die mich beschäftigten,“ gestand sie. „Ich schien nie gut genug zu sein.“
In diesem Instagram-Video zeigt Topmodel Paulina Porizkova, dass sie im Bikini nicht nur eine gute Figur macht, sondern sich darin auch wohlfühlt:
Heute ist sie viel selbstsicherer als damals und hat kein Problem damit, sich im Bikini zu zeigen, „für den ich meinen Cellulite-Hintern abtrainiert habe“. Sie sagte, dass ihre zusätzlichen Work-outs nicht primär dazu da seien, in ihrer Bademode „besser auszusehen“, sondern „damit ich mich in meinen 60ern am besten fühle.“
Bald vorm Altar?
Zudem gibt es einen weiteren sehr guten Grund, dass sie ihr Training „um etwa 10 Stufen hochgeschraubt habe“. Sie will im Sommer die bestmögliche Figur machen – „nicht im Bikini … sondern in einem Hochzeitskleid“. Ein deutlicher Fingerzeig, dass das Jawort mit ihrem Verlobten Jeff Greenstein kurz bevorstehen könnte.
Das Paar hatte seine Beziehung im Mai 2023 öffentlich gemacht und Greenstein im letzten Juli um Paulinas Hand angehalten.
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