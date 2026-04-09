Zu langsam auf der A10: Drogen-Lenkerin gestoppt

Normalerweise nimmt die Polizei gerade die Schnellfahrer auf der Autobahn ins Visier. Doch diesmal fiel den Beamten eine Autofahrerin auf, die „auffällig langsam“ unterwegs war: Bei der Kontrolle der 25-jährigen Portugiesin war rasch klar, dass sie durch Cannabis beeinträchtigt war.
Der Vorfall mit der langsamen Autofahrerin passierte bereits am Donnerstagnachmittag auf der Tauernautobahn (10) in Fahrtrichtung Salzburg. Polizisten stoppten die Lenkerin, weil sie „auffällig langsam“ fuhr. Beamte bemerkten bei der anschließenden Kontrolle eine Beeinträchtigung durch Suchtgift. Dies bestätigte in weiterer Folge eine Amtsärztin. Der Portugiesin wurde der Führerschein abgenommen, zudem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.
Bereits am Vormittag hatten Polizisten im Stadtgebiet einen mazedonischen Lenker aus dem Verkehr gezogen: Der 34-Jährige hatte keine gültige Lenkberechtigung. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden bei Kontrollen in der Landeshauptstadt 45 Organmandate verteilt und sechs Anzeigen erstattet.
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