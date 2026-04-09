Zu langsam auf der A10: Drogen-Lenkerin gestoppt

Der Vorfall mit der langsamen Autofahrerin passierte bereits am Donnerstagnachmittag auf der Tauernautobahn (10) in Fahrtrichtung Salzburg. Polizisten stoppten die Lenkerin, weil sie „auffällig langsam“ fuhr. Beamte bemerkten bei der anschließenden Kontrolle eine Beeinträchtigung durch Suchtgift. Dies bestätigte in weiterer Folge eine Amtsärztin. Der Portugiesin wurde der Führerschein abgenommen, zudem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.