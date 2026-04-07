Aus für Jugendzentren: Sparkurs trifft die Jungen

Auf „Krone“-Anfrage gibt es eine Stellungnahme von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) und FPÖ-Landesrat Stefan Hermann: „Eine mögliche Bündelung des Angebotes der mobilen Jugendarbeit ist aktuell bereits Gegenstand von Überlegungen seitens der Landesregierung und der zuständigen Abteilungen.“ Betont wird zudem, dass die Landesregierung im Jänner „mit der Anhebung der Kofinanzierung der Personalkosten bei Jugendzentren bewiesen hat, dass ihr die Jugendarbeit ein wichtiges Anliegen ist. Grundsätzlich muss jedoch festgehalten werden, dass die Entscheidung über den Betrieb eines Jugendzentrums im Rahmen der Gemeindeautonomie bei den Kommunen liegt – dem Land kommt hier eine unterstützende Rolle zu.“