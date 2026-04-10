Derby der letzten Chance im heimischen Titelkampf

Ein Derby ist immer besonders, die 349. Auflage wird noch spezieller – nach den Rückschlägen am letzten Wochenende ist es für die Austria und Rapid die (letzte) Chance, wieder aktiv ins Titelrennen einzusteigen. „Das Werkl muss wieder laufen, wir uns nicht zu sehr auf den Gegner, sondern auf unsere Stärken fokussieren“, fordert Austrias Kapitän Manfred Fischer. Beim bitteren 1:4 gegen LASK hat es den Violetten den Boden unter den Füßen weggerissen, musste man – erneut in Unterzahl – über 80 Minuten lang leiden. „Wenn du um den Titel mitspielen willst, darf dir das nicht passieren. Wir müssen 100 Prozent performen, sonst hast du ganz oben nichts verloren. Dafür ist die Liga zu ausgeglichen“, betont Fischer.