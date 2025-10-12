Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonne, Wasser etc.

Wie wir Unabhängigkeit bei der Energie schaffen

Wirtschaft
12.10.2025 11:04
Der Flughafen Schwechat hat eine großvolumige Photovoltaikanlage.
Der Flughafen Schwechat hat eine großvolumige Photovoltaikanlage.(Bild: Flughafen Wien AG)

Österreich macht mehr Tempo beim Weg aus der Energiekrise und ist mit Super-Hybrid-Parks und Speichern schon teils auf der Überholspur.

0 Kommentare

Im Dröhnen der Motoren mag das Surren untergehen, doch an der gewaltigen Energiewende ändert das nichts. Denn am Flughafen Wien läuft schon die zehnte Photovoltaik-Anlage auf Hochtouren. Mehr als 5000 Solarmodule produzieren jährlich rund vier Millionen Kilowattstunden Solarstrom. Zusammen mit den bestehenden Anlagen sind das 46 Millionen Kilowattstunden Sonnenpower. Damit deckt Österreichs größter Airport schon die Hälfte seines Strombedarfs selbst. Soweit möglich, erfolgt der Betrieb CO₂-neutral: dank E-Mobilität mit 450 Elektrofahrzeugen, LED-Beleuchtung, Erdwärme und cleverem Gebäudemanagement.

Flughafen-Chef Günther Ofner betont aber: „Die Sonne allein reicht nicht! Wir brauchen dringend Netzausbau und eine generelle Offensive bei den Speichertechnologien.“ Genau hier setzen Unternehmer in Niederösterreich an: In Trumau und Tattendorf entsteht der erste „Super-Hybrid-Park“ Österreichs. Acht Windkraftanlagen, ein 10-Megawatt-Solarkraftwerk und ein Batteriespeicher mit 3,44 Megawatt Leistung liefern Strom für rund 13.000 Haushalte.

Lesen Sie auch:
Eine Photovoltaik-Anlage auf einem Dach in Rio de Janeiro (Archivbild)
China führt
Erstmals mehr Grünstrom als Kohlestrom produziert
07.10.2025
„Raum nach oben“
Eigene erneuerbare Energie für heuer verbraucht
30.05.2025

„Speicher gleichen Schwankungen aus“
Landesvize Stephan Pernkopf und EVN-Vorstand Stefan Szyszkowitz betonen: „Speicher sind der Schlüssel. Sie gleichen Schwankungen aus, schützen das Netz und machen erneuerbare Energie effizient und kostengünstig.“

Doch das ist nur der Anfang. An der Donau, beim Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Jochenstein, geht Österreich in die Mega-Liga: Der Energiespeicher Riedl kann 300 Megawatt Strom speichern, Wasser aus einem Unter- in ein Oberbecken pumpen und das alles binnen Sekunden abrufen, wenn Energie gebraucht wird. Mehr als vier Millionen Kubikmeter Wasser sorgen für diesen Schub, gleichzeitig werden durch Fischlaichplätze Ökosysteme geschützt. Verbund-Boss Michael Strugl bringt es auf den Punkt: „Unser Jahrhundertprojekt ist zentraler Baustein der Energietransformation.“ Fazit: Österreich strahlt nicht nur dank der Sonne, sondern auch durch Innovation und Mut.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Josef Poyer
Josef Poyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
226.804 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
138.218 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
120.613 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1356 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1299 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1091 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Umfrage zeigt:
Wie das Image der Lehre verbessert werden kann
AMS-Chef Kopf deutlich
„Potenziale jener Ausländer nützen, die da sind“
Sonne, Wasser etc.
Wie wir Unabhängigkeit bei der Energie schaffen
Villenmiete, Schenkung
Prozess in Innsbruck: Es wird ernst für René Benko
Krone Plus Logo
Preisvergleich zeigt:
Sonnencreme in Deutschland halb so teuer als in OÖ
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf