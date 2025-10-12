Wie wir Unabhängigkeit bei der Energie schaffen

Doch das ist nur der Anfang. An der Donau, beim Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Jochenstein, geht Österreich in die Mega-Liga: Der Energiespeicher Riedl kann 300 Megawatt Strom speichern, Wasser aus einem Unter- in ein Oberbecken pumpen und das alles binnen Sekunden abrufen, wenn Energie gebraucht wird. Mehr als vier Millionen Kubikmeter Wasser sorgen für diesen Schub, gleichzeitig werden durch Fischlaichplätze Ökosysteme geschützt. Verbund-Boss Michael Strugl bringt es auf den Punkt: „Unser Jahrhundertprojekt ist zentraler Baustein der Energietransformation.“ Fazit: Österreich strahlt nicht nur dank der Sonne, sondern auch durch Innovation und Mut.