„Verpasste Kugel war eine Niederlage für mich“

Nie Top-Fünf verpasst

Dreier war auch erneut auf dem besten Weg zur Vertical-Kristallkugel. Doch eine Schienbeinentzündung in den letzten beiden Rennen machten ihr die Sache schwer – zweimal kam sie aufgrund großer Schmerzen nicht über Rang elf hinaus. „In den letzten fünf Jahren habe ich bei keinem Vertical die Top-Fünf verpasst. Deswegen waren diese beiden Läufe schon eine Niederlage für mich“, gesteht die Pinzgauerin und gibt auch zu, dass sie sich über die verpasste Kugel enorm ärgert. „Mir hätten zwei Top-Fünf-Plätze in den letzten Rennen gereicht. Das ist bitter.“