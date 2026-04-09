Slot sieht ein: „Wir wurden auseinandergenommen“

Flick schimpft

Flick haderte indes mit dem rumänischen Schiedsrichter Istvan Kovacs und dessen Team. Beim enttäuschenden 0:2 stießen dem Deutschen vor allem zwei Szenen sauer auf: der Platzverweis von Pau Cubarsi (44.) sowie ein aus Flicks Sicht zu Unrecht nicht gegebener Elfmeter nach der Pause. „Ich weiß nicht, es könnte eine Rote Karte sein oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er den Ball ausreichend berührt hat“, sagte Flick über die Rote Karte, die die bittere Schlappe einleitete. Direkt danach traf Julian Alvarez per Freistoß zur Führung für die Gäste.