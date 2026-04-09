Wirbel bei PSG: Hinter den Kulissen soll‘s brodeln

Offiziell fehlte Fabian Ruiz bei Paris Saint-Germains Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool (2:0) mit Knieproblemen, der französischen „L‘Equipe“ zufolge soll die Verletzung jedoch gar nicht der Rede wert sein. Hinter den Kulissen brodelt es ...
Laut Journalist Loic Tanzi habe der Verein bei den Scans keinerlei Verletzungen entdecken können. Der Verdacht: Ruiz ist eigentlich fit genug, will jedoch von sich aus lieber zuschauen.
Ruiz fitter als zugibt?
Der Spanier soll darauf beharren, erst wieder zu trainieren, wenn er auch wirklich gar nichts mehr spürt. Eine Einstellung, die in der französischen Hauptstadt gar nicht gut ankommen soll.
Bitter: Neben Ruiz muss PSG aktuell auch auf Leistungsträger Bradley Barcola verzichten. Zwar konnte sich der Champions-League-Titelverteidiger auch ohne das Duo gegen Liverpool durchsetzen, dennoch wird Trainer Luis Enrique am liebsten auch noch die beiden Spieler zur Option haben – vor allem, wenn die ein oder andere Verletzung gar nicht so ernst sein dürfte ...
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