Wirbel bei PSG: Hinter den Kulissen soll‘s brodeln

Bitter: Neben Ruiz muss PSG aktuell auch auf Leistungsträger Bradley Barcola verzichten. Zwar konnte sich der Champions-League-Titelverteidiger auch ohne das Duo gegen Liverpool durchsetzen, dennoch wird Trainer Luis Enrique am liebsten auch noch die beiden Spieler zur Option haben – vor allem, wenn die ein oder andere Verletzung gar nicht so ernst sein dürfte ...