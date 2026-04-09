Kein Handspiel, keine Rote Karte! Hansi Flick tobt

„Wie kann es sein ...“

Flick, dessen Team selbst in Unterzahl spielte, schimpfte: „Ich verstehe beim besten Willen nicht, wozu wir überhaupt den VAR haben. Wie kann es sein, dass das kein Handspiel ist? Warum greift der VAR nicht ein, wenn der Fehler des Feldschiedsrichters so offensichtlich ist? Es ist ein klarer Elfmeter und die zweite Gelbe für Pubill, was eine Rote bedeutet hätte.“