Kein Handspiel, keine Rote Karte! Hansi Flick tobt

Dass Marc Pubill bei Atleticos Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona trotz eines offensichtlichen Handspiels ungestraft davonkam, brachte Hansi Flick ordentlich auf die Palme. „Für mich ist das unglaublich. Auch der VAR – warum hat er sich nicht gemeldet und gesagt: ‘Schau‘ dir die Situation an‘?“, tobte der Trainer der Katalanen nach Schlusspfiff.
Bei einem Abstoß hatte sich Atletico-Keeper Juan Musso für einen kurzen Pass entschieden und kickte den Ball zum nur wenige Meter neben ihm stehenden Pubill. Der nahm das Leder jedoch nicht mit dem Innenriss an sondern stoppte den Ball mit der Hand.
Da sich die Szene im eigenen Strafraum abspielte, hätte der Schiedsrichter eigentlich auf Strafstoß entscheiden und Pubill die Gelbe Karte – für ihn die zweite im Spiel und damit die Gelb-Rote – zeigen sollen, doch die Aktion blieb ohne Folgen.
„Wie kann es sein ...“
Flick, dessen Team selbst in Unterzahl spielte, schimpfte: „Ich verstehe beim besten Willen nicht, wozu wir überhaupt den VAR haben. Wie kann es sein, dass das kein Handspiel ist? Warum greift der VAR nicht ein, wenn der Fehler des Feldschiedsrichters so offensichtlich ist? Es ist ein klarer Elfmeter und die zweite Gelbe für Pubill, was eine Rote bedeutet hätte.“
Mit dem 0:2 im Camp Nou steht Barcelona nun mit dem Rücken zur Wand. Im Rückspiel kommenden Dienstag braucht es eine Top-Leistung und mindestens drei Tor der Katalanen, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.
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