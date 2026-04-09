Frust bei Salah:: Erst Demütigung, dann Maulkorb

Liverpool war im Viertelfinal-Hinspiele der Champions League bei Paris St. Germain (0:2) gerade offensiv komplett ratlos – und trotzdem saß Mohamed Salah 90 Minuten auf der Bank. Eine Demütigung, die mit einer kuriosen TV-Szene unterstrichen wurde.
Denn als der Stürmer-Star nach dem Spiel eine Extra-Einheit absolvierte, kam er am Experten-Tisch von TNT Sports mit den Liverpool-Legenden Steven Gerrard und Steve McManaman sowie Moderatorin Laura Woods vorbei. Salah begrüßte alle mit einem Lächeln per Handschlag, gab aber kein Interview. Entschuldigend erhob er die Hände – einen Kommentar zum Spiel oder zu seiner persönlichen Situation wollte oder konnte der 33-jährige Ägypter aber nicht abgeben. Bekam er vom Klub gar einen Maulkorb verpasst?
„Für ihn ist das sicher frustrierend“
Gerrard nach der Szene: „Für ihn ist das sicher frustrierend. Es zeigt das Problem bei Liverpool, aber er muss und wird nach vorne schauen.“
Fest steht: Das Frustlevel war bei Salah besonders hoch. Der Ägypter, der im Sommer den Verein verlässt, sah das Spiel in Paris nur von außen: Erstmals in seiner Karriere bei den „Reds“ schmorte der Flügel-Stürmer in der Champions League 90 Minuten auf der Ersatzbank. Slot meinte, er habe Salah aus taktischen Gründen nicht eingewechselt. Wie bitte? Liverpool gab zum ersten Mal seit November 2020 in der Königsklasse keinen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor ab, hatte einen „Expected-Goal-Wert“ von 0,17.
Taktisches Novum ging in die Hose
Slots Rechtfertigung zur Salah-Demütigung: „Im letzten Spieldrittel sei es mehr ums Überleben gegangen, als dass wir jemals eine Chance gehabt hätten, ein Tor zu erzielen“. Passendes Detail: Slot hatte erstmals eine Fünfer-Abwehrkette auf Kosten der offensiven Flügelpositionen aufgestellt.
Das Duell im Prinzenpark könnte für Slot eines der letzten gewesen sein, sollte im Rückspiel kommenden Dienstag (21.00 Uhr) nicht eine große Wende passieren. Denn in Meisterschaft und den nationalen Cupbewerben ist Liverpool bereits raus bzw. ohne Titelchance.
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