Frust bei Salah:: Erst Demütigung, dann Maulkorb

Fest steht: Das Frustlevel war bei Salah besonders hoch. Der Ägypter, der im Sommer den Verein verlässt, sah das Spiel in Paris nur von außen: Erstmals in seiner Karriere bei den „Reds“ schmorte der Flügel-Stürmer in der Champions League 90 Minuten auf der Ersatzbank. Slot meinte, er habe Salah aus taktischen Gründen nicht eingewechselt. Wie bitte? Liverpool gab zum ersten Mal seit November 2020 in der Königsklasse keinen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor ab, hatte einen „Expected-Goal-Wert“ von 0,17.