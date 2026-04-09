Deutscher (45) raste mit 146 km/h durch Baustelle

Der Polizei gingen am Mittwochnachmittag im Salzburger Pongau zwei dreiste Raser ins Netz. Zuerst raste ein Deutscher (45) mit 146 km/h bei erlaubten 60 km/h durch einen Baustellenbereich. Kurze Zeit später war ein Kroate (28) mit 152 km/h in der 100er-Beschränkung unterwegs.
Der 45-jährige deutsche Autolenker war mit einem fremden Pkw bei Hüttau auf der Tauernautobahn Richtung Kärnten unterwegs, als er die erlaubten 60 km/h im Baustellenbereich mit 146 km/h um mehr als das doppelte überschritt. Dem Lenker aus Baden-Württemberg wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Da es sich nicht um sein Auto handelte, kam es zu keiner vorläufigen Beschlagnahme des Fahrzeugs.
Kurze Zeit später erwischte die Zivilstreife einen 28-jährigen Kroaten, der auf der Tauernautobahn bei Flachau mit 152 km/h bei erlaubten 100 unterwegs war. Ihm wurde ebenfalls der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung eingehoben.
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