Deutscher (45) raste mit 146 km/h durch Baustelle

Der 45-jährige deutsche Autolenker war mit einem fremden Pkw bei Hüttau auf der Tauernautobahn Richtung Kärnten unterwegs, als er die erlaubten 60 km/h im Baustellenbereich mit 146 km/h um mehr als das doppelte überschritt. Dem Lenker aus Baden-Württemberg wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Da es sich nicht um sein Auto handelte, kam es zu keiner vorläufigen Beschlagnahme des Fahrzeugs.