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Führerschein weg

Deutscher (45) raste mit 146 km/h durch Baustelle

Salzburg
09.04.2026 12:11
Der Deutsche war deutlich zu schnell unterwegs (Symbolbild).
Der Deutsche war deutlich zu schnell unterwegs (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Polizei gingen am Mittwochnachmittag im Salzburger Pongau zwei dreiste Raser ins Netz. Zuerst raste ein Deutscher (45) mit 146 km/h bei erlaubten 60 km/h durch einen Baustellenbereich. Kurze Zeit später war ein Kroate (28) mit 152 km/h in der 100er-Beschränkung unterwegs.

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Der 45-jährige deutsche Autolenker war mit einem fremden Pkw bei Hüttau auf der Tauernautobahn Richtung Kärnten unterwegs, als er die erlaubten 60 km/h im Baustellenbereich mit 146 km/h um mehr als das doppelte überschritt. Dem Lenker aus Baden-Württemberg wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Da es sich nicht um sein Auto handelte, kam es zu keiner vorläufigen Beschlagnahme des Fahrzeugs.

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Kurze Zeit später erwischte die Zivilstreife einen 28-jährigen Kroaten, der auf der Tauernautobahn bei Flachau mit 152 km/h bei erlaubten 100 unterwegs war. Ihm wurde ebenfalls der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung eingehoben.

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