Flachgauerin verlor mehr als 100.000 Euro

Seit Dezember 2025 hat die 56-jährige Flachgauerin mehrere Überweisungen auf das Konto einer bisher unbekannten Täterschaft veranlasst. Das ging bis Ende März 2026 so. Der Frau wurde vorgegaukelt, dass sie in Aktien investiert. Während der drei Monate standen die Täter regelmäßig via Messengerdienst mit der Betrogenen in Kontakt.