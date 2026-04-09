Flachgauerin verlor mehr als 100.000 Euro

Eine 56-jährige Flachgauerin wurde offenbar Opfer von Aktienbetrügern. Über mehrere Monate lockten die Kriminellen der Frau in Summe mehr als 100.000 Euro heraus. Ob sie das Geld jemals wiedersieht, ist offen ...
Seit Dezember 2025 hat die 56-jährige Flachgauerin mehrere Überweisungen auf das Konto einer bisher unbekannten Täterschaft veranlasst. Das ging bis Ende März 2026 so. Der Frau wurde vorgegaukelt, dass sie in Aktien investiert. Während der drei Monate standen die Täter regelmäßig via Messengerdienst mit der Betrogenen in Kontakt.
Statt Auszahlung Einzahlungen gefordert
Erst als die Flachgauerin die Auszahlung des vermeintlichen Gewinns forderte, im Gegenzug aber zu weiteren Einzahlungen aufgefordert wurde, bemerkte sie den Betrug. Es entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei wegen Anlagebetrugs laufen.
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